ANKARA’NIN 9 AYRI ÇEVRE İLÇESİ İÇİN YENİDEN ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI İHALESİ YAPILACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkent’in dört bir tarafına ulaşımın rahat ve kesintisiz bir şekilde sağlanabilmesi için sözleşmeleri sona eren Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA) ile ilgili olarak yeniden ihaleye çıkılmasını kararlaştırdı.

Bu ayki Meclis Toplantısı’nda ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca sürdürülen Metro çalışmaları kapsamında Kızılay’da bulunan Zafer Parkı’nın 2020 yılı sonuna kadar bakanlığa tahsis edilmesine karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN MÜLTECİLERE DESTEK

Büyükşehir Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez yönetiminde düzenlenen toplantıda, Başkent ve Başkentliler kadar Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ve Ankara’da yaşayan mülteciler için de önemli kararlara imza atıldı.

Başkanlık Yazısı’yla Meclis gündemine gelen mültecilere uygulanacak destek çalışmaları oy birliği ile kabul edildi. Türkiye genelinde 3 milyon 593 bin, Ankara’da ise 98 bin 441 mülteci bulunduğunun tespit edildiğinin belirtildiği Başkanlık Yazısı’nda, “Ankara’da yaşayan mülteciler için mesleki eğitim ve bütünleşme (uyum) programlarının uygulanması için Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında imzalanan protokol kapsamında; mültecilerin savaş psikolojisinden uzaklaştırılması, insani koşullarda çalışabilmelerinin temini, ucuz işgücü ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi, suça bulaşma ve suç örgütlerinin nesnesi olmalarının engellenmesi, Türk Kültürü ve Türk toplumsal yapısı hakkında bilgi edinmeleri başta olmak üzere Türkçe eğitimi ile sosyal, kültürel ve ekonomik entegrasyonun sağlanması…” ifadelerine yer verildi.

ZAFER PARKI, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NA

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Kızılay’daki Zafer Parkı’nın, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun ilgili onayı ile uygun görülen Yeni Peyzaj Projesi’ne göre yeniden düzenlenmesi şartıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na geçici olarak tahsisine ilişkin Başkanlık Yazısı da üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararda, “AKM (M4) – Kızılay Metro Hattı Yapım ve Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri kapsamında kullanılmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına 2020 yılı sonuna kadar bedelsiz olarak tahsis yapılması hususunda karar alınması” ifadeleri yer aldı.

ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Ulaşımla ilgili merkezde yer alan her türlü imkanın çevre ilçelerde de uygulanabilmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimat vermesinin ardından Belediye Meclisi de, 9 ayrı çevre ilçede sözleşmeleri sona eren Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) için yeniden ihaleye çıkılmasını kararlaştırdı.

Başkan Tuna imzalı yazıyla oy birliği ile alınan kararla, UKOME Genel Kurulu’nca belirlenen şartlar ve teknik özellikler doğrultusunda, 10 yıl süreyle ihaleye çıkılacak 9 ilçe şöyle sıralandı:

-Ankara Kent Merkezi ile Pursaklar Sirkeli Mahallesi arasında,

-Ankara Kent Merkezi ile Gölbaşı Oyaca Mahallesi arasında,

-Ankara Kent Merkezi ile Kahramankazan İlçesi arasında,

-Ankara Kent Merkezi ile Haymana İlçesi arasında,

-Ankara Kent Merkezi ile Elmadağ İlçesi arasında,

-Ankara Kent Merkezi ile Bala İlçesi arasında,

-Ankara Kent Merkezi ile Ayaş İlçesi arasında,

-Ankara Kent Merkezi ile Çubuk İlçesi arasında,

-Ankara Kent Merkezi ile Güdül İlçesi arasında,

-Güdül İlçe Merkezi ile Mahalleleri arasında,

-Haymana İlçe Merkezi ile Mahalleleri arasında,

-Elmadağ İlçe Merkezi ile Hasanoğlan Mahallesi arasında