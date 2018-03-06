ANKARA’NIN BİR SANAYİ KENTİ OLDUĞU TESCİLLENMİŞTİR

İrem Subaşı / Editör

Başkent Ankara’nın şubat ayında en fazla ihracat yapan il olması, iş dünyasında da yankı buldu. GGYD Başkanı Allıoğlu, “Yüzde 25,3’lük ihracat artışı, Ankara’nın artık bir sanayi kenti olduğunun göstergesidir” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin açıkladığı ihracat verilerini değerlendirdi. Şubat ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini anımsatan Başkan Allıoğlu, “Bu artış, koşullar ne kadar zor olursa olsun ülkesine inanan, güvenen, yatırımdan ve üretimden vazgeçmeyen Türk sanayicisinin, işadamının, ihracatçısının başarısıdır” diye konuştu. Son ihracat rakamlarındaki en dikkat çeken gelişmenin, Ankara’daki firmaların ihracat artışı olduğunu ifade eden Başkan Allıoğlu, şöyle devam etti:

Orta Ve İleri Teknolojide Gelişen Bir Kent

“İllerin ihracat performansına bakıldığında şubat ayında 60 ilin ihracatı artarken, ilk 10’da en yüksek ihracat artışını yüzde 25,3 ile Ankara gerçekleştirmiştir. Ankara’nın gösterdiği bu performans, orta ve ileri teknoloji alanlarındaki üretim ve yatırım artışına bağlıdır. Bölgesel sanayi içerisinde bu alanlarda en fazla yatırım yapan il Ankara’dır. Başkent bugün, savunma ve havacılık sanayi gibi sektörlerde yurtdışına yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler pazarlayan bir kenttir. İleri teknolojide yatırım ve üretim yapan sektörlerin sayısı artarken, bu gelişme ihracat rakamlarına da yansımış ve Cumhuriyet tarihi boyunca memur şehri olarak anılan Ankara, aynı zamanda sanayi şehri ünvanını da kazanmıştır.”

Türkiye’nin Sanayi Üssü Olacaktır

GGYD Başkanı Allıoğlu; Ankara’nın, orta ve ileri teknoloji alanlarında sağladığı gelişme, sahip olduğu OSB’ler, teknoparklar ve üniversiteleriyle çok önemli avantajlara sahip olduğunu da ifade etti. Ankara’nın daha fazla üretim ve ihracatı kaldıracak potansiyel ve kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Allıoğlu, “Bu kapasitemizi ve sahip olduğumuz potansiyeli kullanmayı başardığımızda Ankara, Türkiye’nin sanayi üssü olacaktır” diye konuştu.