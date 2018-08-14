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Ankara’nın ilk millet kıraathanesi Keçiören Belediyesi tarafından açıldı

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Ankara’nın ilk millet kıraathanesi Keçiören Belediyesi tarafından açıldı
Keçiören Belediyesi tarafından açılan Ankara’nın ilk millet kıraathanesi çok sevildi.

Fatih Kütüphanesinin alt katında 09:00 – 21:30 saatleri arası hizmet veren kıraathane özellikle gençlerin akınına uğruyor. Bir aydır faaliyette olan kıraathanede ücretsiz wi-fi, bilgisayar, kütüphane, ücretsiz çay gibi hizmetler sunulurken günde ortalama 150 kişi bu hizmetlerden faydalanıyor.

Hafta sonu yoğunluğun nerdeyse iki katına çıktığı kıraathaneye gelen Özlem Kaplan (28) ev ortamı rahatlığında KPSS’ye hazırlanmak için geldiğini ifade ederken, “Bilgisayarlarda video ders dinleyebiliyoruz. İlk açıldığı andan itibaren buraya geliyorum, 24 saat açık olsa gelirim.” dedi.

Melike Koçak (22) da konforlu ve çalışanlarının güler yüzlü olduğu kıraathane için Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkür ederken, eskiden ders çalışmak için dershaneye gittiğini artık kıraathane ile birlikte bu sorunun ortadan kalktığını ifade etti.

Kıraathanenin müdavimlerinden öğretmen Abdullah Köseoğlu (53) kıraathanenin özellikle güvenli, nezih, ferah bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrenciler için ideal olduğunun altını çizdi. Kaymakamlık sınavlarına hazırlanan Ahsen Özel (23) de beklentisinin çok üzerinde bir çalışma ortamı olduğunu vurguladı.

Günlük gazetelerini okumak isteyen emekliler de tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu kıraathaneyi mesken edinirken, Keçiören’in 51 mahallesi dışında çevre ilçelerden gelenler de oldukça fazla…

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ile birlikte Millet Kıraathanesini gezerek oradaki gençlerle sohbet eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak kıraathane kültürünün Osmanlı döneminde de olduğunu ifade ederek, “Halka açık kıraathanemiz özellikle gençlere nezih, ferah bir ortamda birlikte çalışma imkanı sunarken, emekliler de burada gündemi değerlendirebilip nitelikli zaman geçirebiliyorlar. Kıraathanemizin çok sevilip benimsenmesi bizleri de mutlu etti.” diye konuştu.

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