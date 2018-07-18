Ankara’nın Milletvekillerinden Öncelikli İsteğimiz Budur

Açelya Aşkın / Editör

GGYD Başkanı Allıoğlu, Ankara’yı temsilen Meclis’e giren milletvekillerine seslendi, “Parti ayrımı yapmaksızın bir araya gelmenizi, Ankara’nın sahipsizliğine son vermenizi istiyoruz” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan M. Nezih Allıoğlu, yeni Ankara Milletvekilleri’ne başarılar diledi, şehri ilgilendiren her konuda onlarla birlikte yol almaya hazır olduklarını ifade etti. 24 Haziran’da yapılan Milletvekili Genel Seçimi’nde Ankara’yı temsilen Meclis’e giren vekillerden, Başkent’e gerçek anlamda sahip çıkmalarını isteyen M. Nezih Allıoğlu, “Üzülürek ifade etmek isteriz ki siyasetin ve bürokrasinin başkenti olan Ankara belki de en çok ihmal edilen kentlerin başında gelmektedir. Şehrimize diğer illerden gelen vekiller, bürokrat ve bakanlarımız kendi bölgeleriyle ilgilenmektedir. Evet herkes kendi şehrinin derdindedir. Peki ya Ankara’nın derdi? Türkiye’yi yöneten, her bölgenin, şehrin, ilçenin, köyün sorununu çözen Ankara, kendi içinde sahipsizdir, kimliksizdir” şeklinde konuştu.

Vekillerimiz Biraraya Gelmelidir

Ankara’nın her şeyden önce sahiplenilmeye, Ankaralılık bilincinin oluşturulmasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Allıoğlu, şöyle devam etti: “Bu konuda tüm kurumlara ama en çok da milletvekillerimize görev düşmektedir. Biz önceki dönemleri değil bugünü, bundan sonrasını konuşmak, tartışmak zorundayız. Yeni vekillerimizden öncelikli beklentimiz budur. Siyasi görüşü ne olursa olsun ortak görüşü Ankara’nın çıkarları olmalıdır. Mutlak surette bir araya gelerek şehrin öncelikli meselelerini ele almaları, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle birlikte bir konsorsiyum oluşturmaları, sonuç itibariyle yeni yönetim sisteminde Ankara adına ‘tek ses’, ‘tek yürek’ olmaları şarttır…”

Yatırımlardan Önce Ankaralılık Bilinci

GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu Ankara’nın sanayide, ticarette, eğitimde, sağlıkta, sporda, ulaşımda, sosyal ve kültürel yaşamda; kısacası her alanda yatırımlara ve vizyoner projelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. “En önemlisi de Ankaralılık bilinci, Ankaralılık ruhu” diyen Allıoğlu, “Bu bilinci önce vekillerimiz ve bizler, sonra da tüm topluma aşılamak zorundayız. Ankaralılık kimliğini kazanırsak sahipsizliğimiz de sıkıntılarımız da ortadan kalkar. İşte o zaman Ankara gerçek bir büyük şehir, gerçek bir Anadolu şehri, tam bir Başkent olur, diğer illere rol model olur” diye konuştu.