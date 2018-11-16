Ankara’nın Ortak Aklı Yerel Seçimlerden Sonra Oluşacak

İrem Subaşı / Editör

GGYD yönetimini Meclis’te ağırlayan Ankara Milletvekili Barış Aydın, yerel seçimlerden sonra Ankara’nın tüm milletvekilleri ve kent dinamiklerini bir araya getirerek, şehrin sorunlarının çözümü için ortak akıl oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu, kalabalık bir heyetle aynı zamanda dernek üyesi olan AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın’ı TBMM’de ziyaret etti. Aralarından bir ismin milletvekili seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aydın’a bu önemli görevinde başarılar dileyen Başkan Allıoğlu, “Kendisinin şehrimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz” dedi. Milletvekili Barış Aydın da 20 yıldır STK’ların içinde olduğunu, sivil toplumculuğu siyasetin üzerinde tuttuğunu vurguladı, STK’ların görüş ve önerilerini çok önemsediğini kaydetti.

Açık çek; Sizlerin emrindeyim

Özel sektörün içinde geldiğini, bu nedenle üreten, kazanan, ülkeye katma değer sağlayan, devletin üstündeki yükü alan herkesin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Barış Aydın, “Sizlerin emrindeyim. Her türlü açık çek veriyorum. Özellikle bürokrasiyle ilgili aşamadığınız ama haklı olduğununuz her konuda hükümet nezdinde elimden geleni yapacağımdan emin olunuz. Benim de sizlerden beklentim mevcut işlerinizin dışında yedekleme yapmanız. Yeni şeyler çıkarmamız, farklı sektörlere yönelmemiz gerekiyor. Elbette temkinli, riskleri azaltarak hareket etmeli, elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak çalışmalıyız” dedi.

Ortak akıl mücadelesi seçimlerden sonra

AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Ankara’nın sorunlarının çözümüne ilişkin bir soru üzerine de önemli açıklamalarda bulundu. Ankara’nın Başkent olduğunu ama mumun dibine ışık vermediğini söyleyen Aydın, “Ankara’nın çok sahibi var. Yerel yöneticiler bir tarafa çekiyor, genel yöneticiler başka tarafa, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ayrı tarafa çekiyor. Böyle hareket edersek ortak aklı yakalayamayız, üretemeyiz. Bununla ilgili mücadelemi sürdüreceğim. Ankara’nın diğer siyasi partilerden olan arkadaşlar da dâhil 36 milletvekili, şehrin az evvel sıraladığım kanaat önderleri ile bir beraberlik oluşturmamız lazım. Bu çıkışı, siyasi olarak algılanmaması için yerel seçim öncesi yapmak istemiyorum. Ancak seçimler biter bitmez hızlandıracağım. Çünkü en büyük sorumuz işte o ortak aklı oluşturamamak” dedi. Ankara Milletvekili Barış Aydın, görüşmenin ardından GGYD üyelerine kısa bir Meclis turu da yaptırdı. 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde saldırıya hedef olan bölgeyi inceleyen genç girişimciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.