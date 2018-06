Müslüm Aslan

I

Kanın şakağında beyaz parmaklar.

Ve dili dağlanan ufuklarda parolasız umursamadan uçan kuşların kanadında siması değişken adı bende tescilli ölümün diriliğine kurban edilen efsanelik hayatların çiçeklere, zamanımızı kucaklayan mevsimlere dönüşen o derinden nefes alışları.

Şimdi gecenin zemheriyle kaplanmış aynasından kayıyoruz günahsız çocukların emekleyen uykularına. Çünkü çocukluk yüreğinde büyüyen düştür, acılarını aklayan sarnıç...

Kaç harf tutuşur yeltenmenin bahtında. Tanrısal ruhun merhametinden doğan sabrın, gömerken bakmaya kıyamadığın o yüzlerdir.

Her gözyaşının damlasında günlerin akıbeti/ yarının yemini.

Her gözyaşının renginde asılan bir cennet afişinde zebanilerin fermanlarla yazdıkları bir isim. Ama afişlerde yazılan her isimi daha çok seviyoruz, korkusuzluğu severek.

Dalgınlığımızda rengimiz, rengimizde cennet müjdesinin ılık bahar sabahının kokusu. Ve sonra yürekleri bir dünyadan manalar taşıran sesler doluşuyor her yere.

II

Kelimelerin ruhunda ölü bir mezar.

Kurak bulutların, küskün damlalarına dönük dili tutuk toprakların gizliden duası. Asi, eşkıya duası, yasa dışı ve bana deliliğimi verdiğinden dolayı kurumayacak minnettarlığım.

Ölü mezarlarda kalbini arayan ses.

Ben sözcüklerimi kabuğunu çatlatan ışıktan topladım, üşürken kimliğim.

Yalın akşamlarımıza kanımızı sürerek sabahın çakısıyla kıydılar.

Bu yüzden firariliğin elleriyle siliyoruz izlerimizi. Çünkü iyi bir miras için geleceğe yenik kanıtlar kalmamalı.

III

Hilenin gücü ve sömürünün ebediliği sırt dönülen baskılardan, sesin sese susamışlığında...

Kim demiş şeytan ayrıntılarda yâda detaylardadır. Şeytan konuşmayı bilmeyen cesarette yuvalanır ve şeytan şamarın hıncını tatmamışlıktan ziyade düşünmesi gerekenlerin düşünemeyeceğine dair bütün inançta saklıdır.

Bütün korkak derinliklerde, kökü kurumuş rüzgârda, rengine düşman seste, karanlığı sürme niyetinde kirpiklerine süren yalancı ışıktadır, şeytan.

Bütün anlaşılmayan sözcükler yasa dışıdır.

Birde anlaşılan bir şey söyleyeyim.

Dünyanın mutluluğu açlıklarını unutanların hediyesidir.

Açlık mutluluğu uzaklaştırır.

Dünyanın kurtuluşu delilerin akıllılara susmayı öğretmesinde yatar.