Annesini 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir kişi, tartıştığı bayanı 10 yaşındaki kızının gözleri önünde av tüfeğiyle öldürdü.

İddiaya göre, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde Emine Yıldız'ın 45 evine gelen kocasının eniştesi Ali K, Yıldız ile tartışmaya başladı. Bu olay sonrası Ali K. av tüfeğiyle Emine Yıldız'ı 10 yaşındaki kızının yanında başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Emine Yıldız'ın yaşamını kaybettiğini bildirildi.

Hadise sonrası bölgeye çok fazla polis ekibi sevk edilirken, cinayetin işlendiği konutun çevreyi geniş çaplı güvenlik çemberine alındı. Yaşamını kaybeden Emine Yıldız'ın oğlu asap krizi geçirirken, bir oğlunun da vatani vazifesini yaptığı bilindi. Annesinin vefatını gören 10 yaşındaki ufak kız ise polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yıldız'ın cenazesi Olay yeri incelenmesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi KSÜ Tıp Fakültesi Sağlık Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kuşkulu Ali K. için polis ekipleri şehir geneli geniş çaplı arama tarama çalışması yaptı. Kendi taşıtıyla Olay yerinden kaçtığı bildirilen Ali K, vakadan takriben 2 saat sonra Dulkadiroğlu İlçesi Abbaslar Mahallesi'nde yakalandı. Polisin olay hakkında soruşturması devam ediyor.

(Halil Koyun /İHA)