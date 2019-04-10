Anne'ye Öff Bile deme !! Anne Kıymeti bilin

ÖFF BİLE DEME! ÜZERİNE DUYGULAR, DÜŞÜNCELER…

İnsan yaratılan mahlûkat içerisinde en iftiharlı varlık olarak ifade edilmiş olsa da aciz bir varlıktır. İnsanın dışındaki tüm varlıklar doğumundan itibaren ayakları üzerinde durmaktadırlar. İnsanoğlu ise anasına fakirdir. Bu bağlılık en az beş yaşına kadar salt olarak devam etmektedir. Daha sonra da kaç yaşına kazançsa gelsin ana-babaya gereksinim devam etmektedir.

Hiç kimse 0-5 yaş aralığını andırmadığı için de yaşanan süreci öğrenme kaderi yoktur. Ancak anne-baba olduklarında bazı reellerle yüzleşseler de ay bacayı savuşmuş oluyor. Babayı bir kenara vazgeçersek, analık oldukça güç ve meşakkatlidir. Çocuğu 9 ay karnında taşıması dahi başlı başına bir mucizedir. Çocuk doğduktan sonra 24 saat onun emrine amadedir. Yaşamını ve tüm tasarılarını ona göre yapmaktadır. Tabi bu arada kendini ilgisizlik ederek aynı zamanda eskimektedir. Eşi de takviyeci olmuyorsa, o zaman annenin depresyona girmesi an sorunudur.

Çocuk belli bir yaşa gelince annesi onun gözünde kahramandır. Biraz daha büyüdüğünde ihtiyaç azalacağı için ben de annem kadar biliyorum, yapıyorum süreci başlar. Bağımlılık ortadan kalktığında ise yavaş yavaş annem aslında çokta bir şey bilmiyormuş düşüncesi hâsıl olur. Vesselam zamanla “yumurtadan çıkıp, kabuğunu beğenmeme” durumu ile bu kibir zirveye ulaşır.

Yaşanan bu zorlu süreç dolayısı ile inancımız anneyi baş tacı yapma konusunda onu yüceltmiştir. Öyle ki ; “cennet annelerin ayakları altındadır ”diyerek son noktayı koymuştur. Günümüzde bazı kesimler eşitlikten dem vursa da eşitlik söz konusu değildir. Annelik konusunda da görüldüğü gibi dinimiz pozitif ayrımcılıkla kadını yüceltmiştir.

Çocuk sayısının fazla olduğu ailelerde anne-babalar yaşlandıklarında yük gibi görülmekteler. Sen-ben kavgası ayyuka çıkarak sonunda büyükler huzur evlerinin yolunu tutmaktadırlar. Bu durum ne inancımız ne de töremize uygun değildir. Hayatının son demlerini mahzun ve melül bir şekilde geçiren bu insanlar bedbaht bir şekilde yaşama veda ediyorlar.

Netice olarak; bir hayat döngüsü mevcuttur. Çocuklar gelişirken, büyükler ihtiyarlıyor ve roller değişiyor. Bundan sonraki süreçte de fakir olan büyüklere çocukların bakması bir gerekliliktir. Kitabımız bu mevzuda; yaşlılık yarıyılında onlara “öf dahi demeyin” diye emrederek kesin kararı vermiştir. Bu lafın üzerine laf söylemek abesle iştigal olur diyerek gereği yapılmalıdır.

Saygılarımla,

Erol Aydın