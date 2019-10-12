Antalya Büyükşehir Belediyesindeki işçilerin grev kararı
Ekonomi 12.10.2019, 18:18
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Antalya Büyükşehir Belediyesindeki işçilerin grev kararı
- Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan:
- "Antalya'da grev değil, uzlaşarak imzaladığımız toplu sözleşme törenleriyle biz halaylar çekmek isterdik ama maalesef 79 gündür sesimizi, isyanımızı, feryadımızı Büyükşehir Belediye Başkanı'na duyuramadık"
- "İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesinde de bin 300 arkadaşımızın kısa zamanda işlerine dönmeleri için bütün gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz"
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