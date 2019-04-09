Apandisti Anlayamayan Doktor Kızın Hayatına Mal Olacaktı

10 gün boyunca hastane hastane dolaştı, reflü değil apandisit çıktı.

İki yıl boyunca reflü hastalığıyla ilgili tedavi gören, mide ağrılarının kaynağını da reflü zanneden 22 yaşındaki Gözde Ertan, apandisiti patlamak üzereyken kurtarıldı.

Karın sızısı ve mide bulantısı şikayetiyle 10 gün süresince bir hayli sağlık kurumu gezen 22 yaşında Gözde Ertan, hastalığına bir derman bulamadı. Son olarak Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezi’ne giden Gözde Ertan’a apandisit teşhisi konuldu.

Hemen cerrahi operasyona alınan genç bayan sağılığına kavuştu. Teşhisin geç konulması halinde daha değişik neticelerin ortaya çıkabileceğini belirten Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şükrü Özbek, “Şayet apandisit tanısı sıçranırsa apandisit delinir. Bu da operasyonun daha uzun sürmesine ve sağlık kurumunda kalış müddetinin uzamasına neden olabilir. Bazen de operasyon sonrasında bağırsak yapışkanlıklarına neden olabilir” dedi.

“APANDİSİTİMİ GÖSTERİP ‘KURTULDUN’ DEDİLER”

İzmir’de yaşayan ve iki sene süresince reflü hastalığıyla alakalı rehabilitasyon gören, mide sızılarının kaynağını da reflü varsayan 22 yaşındaki Gözde Ertan, yaşadıklarını şu laflarla dile getirdi: “Mide bulantısı şikayetlerim çoğalınca gittiğim sağlık kurumularda rastgele bir teşhis konulamadı. Günlerce sağlık kurumu sağlık kurumu gezdim ancak sızım ve bulantım bir cinsli eksilmedi. Herkes rastgele bir problem olmadığını, strese bağlı olduğunu düşündü.

Gittiğim bir sağlık kurumunda iç kanamadan şüphelendiler, serum takıp konuta gönderdiler. Son olarak Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezi’ne gittim. Hekimim Op. Dr. Şükrü Özbek, yalnızca elle tetkik ettiğinde dahi apandisitten kaynaklanan bir problem yaşadığımı fark etti. Evvel tetkik etti, sonra kafamızda hiçbir sual işareti kalmaması için tam muayenelerimi yaptırdı. Vaziyetimin tehlikeye atılmaması ve apandisitimin hemen alınması gerekiyordu.

Bu süreç içerisinde çok panik olmam gerekirken bütün tersi hekimim, hemşirelerim ve sağlık kurumu çalışanları beni o kadar hafifletti ki bu cerrahi müdahaleye güle oynaya girdim” dedi. Gözde Ertan, “Uyandığımda bana apandisitimi gösterip ‘Kurtuldun’ dediler. Yaşamımda ilk kez böyle bir şey yaşamama karşın çok sıhhatli, stressiz bir süreç geçirdim. Op. Dr. Şükrü Özbek öğretmenime beni sızılarımdan kurtardığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

OP. DR. ŞÜKRÜ ÖZBEK: “HASTANIN KLİNİK TABLOSU DEĞİŞMİŞTİ”

Gözde Ertan’ın cerrahi işlemini gerçekleştiren Batıgöz Sağlık Grubu Balçova Cerrahi Tıp Merkezi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şükrü Özbek, hastasının yaşadığı süreç ile ilgili şu şekilde bilgi verdi: “Apandisit; karın ağrısı, bulantı, iştahsızlık ve hafif ateş yüksekliği şikayetleri ile başlar.

Ağrı öncelikle mide ağrısı gibi başlar, yaklaşık 6-8 saat sonra karın sağ alt tarafına yerleşir (Apandisitin normalde olduğu yer). Hastanın şikayetleri çok iyi dinlenmeli ve iyi bir fizik muayene yapılmalıdır. Takiben akut apandisit ile karışabilecek diğer hastalıkları (mezenterik lenfadenit, dış gebelik, over kist rüptürü, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek ve üreter taşı, ailesel Akdeniz ateşi, ileri yaş grubunda bağırsak tümörleri gibi…) ekarte etmek için kan ve idrar tetkikleri yapılmalı, ultrason ve gerekirse tomografi çekilmelidir. Tanı konulduktan sonra hasta cerrahi işleme alınır.

Bir gün yatırılır ve sonraki gün taburcu edilir. Eğer apandisit tanısı atlanırsa apandisit delinebilir. Bu da işlemin daha uzun sürmesine ve hastanede kalış süresinin uzamasına sebep olabilir. Bazen de işlem sonrasında bağırsak yapışıklıklarına neden olabilir. Gözde Ertan bize karın ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayeti ile geldi. Şikayetleri başladıktan sonra 10 gün boyunca gittiği çeşitli sağlık birimlerinde antibiyotik ve ağrı kesici kullandığı için hastanın klinik tablosu baskılanmıştı ve değişmişti.

Apandisit tanısını hastanın şikayetlerini dinleyerek, fiziki muayenesi ve daha önce yapılan tetkiklerini değerlendirerek koyduk. Spinal anestezi ile hastaya apendektomi uygulandı. Bir sonraki gün şikayetleri geçmiş bir şekilde taburcu edildi. Eğer biraz daha geç kalınsaydı daha farklı sıkıntılar yaşayabilirdi” dedi.