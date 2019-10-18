Ara Güler, vefatının birinci yılında anıldı

Kültür - Sanat 18.10.2019, 09:58
Ara Güler, vefatının birinci yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Duayen foto muhabiri Ara Güler, vefatının birinci yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

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