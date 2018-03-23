ARAP ÜLKELERİNİ KORKU SARDI

Mevlüt Mürsel Uzun

Zeytin Dalı Harekatı yla Afrin’de kazanılan zafer Arap ülkelerinde korkuya ve telaşa sebep oldu. Yakın tarihimizi dikkate aldığımızda Mondros mütarekesiyle Osmanlının Arap toprakları üzerindeki 400 yıllık hakimiyeti 1917 yılında sona ermiştir. Batı ülkelerine mensup misyonerlerin Arap ülkelerinde organize ettikleri milliyetçilik provokasyonu Osmanlı Devleti’nin yıkılışında payı olmuştur. Bugüne geldiğimizde başta ABD olmak üzere birçok batı ülkeleri Ortadoğu’da her haltı yedikleri halde ona ses çıkarmayan Arap ülkeleri Türkiye bu bölgenin huzur ve istikrarının sağlanmabı için attığı her adıma karşı çıkmışlardır. ABD’nin birlik oluşturarak bölgemizin huzur ve istikrarırın bozan PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerini etkisizleştirmek içinTürkiye’mizin Fırat Kalkanı harekatından sonra Zeytin Dalı harekatını başlatarak Afrin’i teröristlerden temizlemesi Arap ülkelerini rahatsız etmiştir.Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Geyt Suriye’ye dışarıdan müdahalenin krizin daha derinleşmesine neden olacağını ileri sürerek “Türk ordusunun operasyon gerçekleştirdiği Afrin’deki durumu endişeyle takip ediyorum” açıklamasıyla karşı olduğunu bildirmiştir. Arap ülkelerinin birçoğu Essad’ın Doğu Guta’da kadın, erkek çocuk, yaşlı demeden yüzlerce insanı katletmesine ve şehri harabeye çevirmesini görmezlikten gelerek sessiz kaldıkları halde Afrin’de Türk ordusunun bir tek sivilin burnunu kanatmadan terör örgütlerini temizlediği halde Arap ülelerinin harekatın aleyhinde konuşuyor olmalarını anlamak mümkün değildir.

BAE dışişleri bakanı Enver Gargaş Türkiye ve İran’ı hedef alan açıklamasında Ankara ve Tahran’ın Ortadoğu’yu kuşatmasından söz ederek Arap ülkelerinin harekete geçmesini istiyor. Şurası bir gerçek ki Arap ülkelerinin hoşuna gitmeyen husus Türkiye’nin bölgede örnek teşkil eden demokratik siyaseti, insan hakları ve bölgesel rolüyle ilgilidir. Son zamanlarda Türkiye’nin Katar’la olan münasebetleride ayrıca diğer Arap ülkelerini rahatsız etmiştir.

Ortadoğu’da huzur ve istikrarı bozan ve bölgemizi kan gölüne çeviren ülkenin ABD olduğu gün gibi aşikar olduğu halde, Arap ülkelerinin buna karşı duyarsız kalmaları elbette ki doğru değildir. Bilhassa son zamanlarda Arap ülkelerinden hiç birisi ABD aleyhinde bir tek söz etmemekte. Oysa Türkiye bölgede barışı egemen kılmak hususunda uluslar arası teşkilatlarda girişimleri ve fedakarlıkları Arap ülkelerinin hoşuna gitmemektedir. Bunların tek yaptıkları kendilerini sömüren ve kötülük eden ABD’nin kanatları altına girmeyi tercih etmekteler.

Bugün Türkiye’nin Ortadoğu’da ilerlemesi ve askeri güç olarak söz sahibi olması Araplar tarihten gelen kinleri nedeniyle kompleksten olsa gerek Türk devletine karşı allerji duydukları bir gerçektir. maktalar, ABD’nin kuklası haline gelen Arap ülkeleri ne yaparsa yapsın, kimin kanatları altına girerse girsinler bir kere korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye isteseler de, istemeseler de çığ gibi büyümekte ve bölgenin süper gücü haline gelmektedir…