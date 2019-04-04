Aras Özbiliz’in sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'tan Hollanda'nın Williem II takımına kiralanan Aras Özbiliz'in kiralık sözleşmesi feshedildi.

Hollanda Ligi ekiplerinden Williem II'de kiralık olarak forma giyen Aras Özbiliz, Beşiktaş'a geri dönüyor. Willem II takımının Fortuna Sittard'ı 3-2 yendiği müsabakaya yedek başlayan ve Teknik Direktör Adrie Koster'in oyuna alma isteğini reddedince kadro dışı kalan Aras Özbiliz'in kiralık sözleşmesi feshedildi. Hollanda kulübü konuyla ilgili kararını resmi internet sitesinden duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu, 18 resmi maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asist mücadele etti.