Arçelik'ten Büyük Tencereler İçin Geniş Ocak

İSTANBUL (AA) - Arçelik, yemek pişirirken büyük tencerelerin yan yana kullanamayanlara Arçelik Grion Geniş Ocak ürünüyle çözüm sunuyor.

Arçelik'in açıklamasına göre, şirket, yaptığı tüketici araştırmalarında ilk sıralarda yer alan "ocakta büyük tencereleri yan yana sığdıramama" sorununa Arçelik Geniş Ocak ile çözüm getirdi.

Üst segment ürünleri ve gri cam tasarımıyla dikkat çeken Yeni Grion Ankastre Serisi'nde yer alan Arçelik Grion Geniş Ocak aynı zamanda kapladığı alanla da tasarruf sağlıyor. Ocak, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle de sunuluyor.

Daha geniş pişirme alanı bulunan ve en geniş tencereleri yan yana rahatlıkla kullanma olanağı sunan ürün, ocak için piyasanın tamamına yakınında kullanılan 60 santimetrelik alanı bulunan tezgahlara kolaylıkla sığıyor.

Aynı kabine sığmalarına rağmen Arçelik Geniş Ocak'ta ocak gözleri arasındaki mesafe artıyor, tüm yemekleri bir arada pişirenlere zaman kalıyor.