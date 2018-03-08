ARILI KOVAN VE ARCILIK MALZEMESİ DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRECEK OLAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAŞVURULAR 9 MART’TA SONA ERİYOR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT BALININ ÜRETİMİNİ ARTIRMAK ADINA BAŞLADIĞI DESTEK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ’nin, Başkent’teki balı üretiminin artırılması ve arıcılık la uğraşan vatandaşlara destek sağlanması amacıyla başlattığı arılı kovan ve malzeme desteği için son başvuru tarihi 9 Mart.

Yaklaşık 2 bin Başkentli arı yetiştiricisinin faydalanacağı destek için merkez ilçelerde oturan vatandaşlar Büyükşehir Belediye binasındaki Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na, çevre ilçelerdekiler ise ilçe tarım müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekler.

SON BAŞVURU TARİHİ 9 MART

Katkı payını yatıran yaklaşık 2 bin Başkentli arı yetiştiricisine, yapılacak ihalenin ardından yüzde 25 katkı payı ve yüzde 75 hibeyle kişi başı; 5 adet arılı kovan, 2 kilogram arı otu, 10 kilogram arı keki ve 1 takım arıcılık malzemesi desteği sağlanacak.

ARILI KOVAN DAĞITILACAK

Ankara’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için üreticilere imkanlar ölçüsünde gerekli her türlü desteğin verileceğinin altını çizen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, sık sık gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri sırasında, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda destek çalışmalarının çeşitlendirilmesi gerektiğini belirterek, yeni desteklerle birlikte bu yöndeki çalışmaların hızlandırılması talimatını vermişti.

Bu kapsamda da daha önce boş arı kovanı desteği sağlanacağının açıklanmasına karşın, arıcılığın geliştirilmesi adına kovanların arılı olarak dağıtılması kararlaştırıldı.

Arı Yetiştiriciliği Sertifikası sahibi vatandaşlara katkı payı karşılığında Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığınca belirlenen yaklaşık 10 bin arılı kovan ve arıcılık malzemesi desteği sağlanacağı bilgisi veren yetkililer, 9 Mart’ta sona erecek başvurular için gerekli koşul ve belgeleri şöyle sıraladılar:

Kimler Başvurabilir:

-Daha önce arıcılık desteğinden faydalanmayanlara öncelik tanınacak,

- Arı Yetiştiriciliği Sertifikası’na sahip olanlar,

- Kamu personeli olmayanlar (Muhtarlar başvuruda bulunabilirler),

-Arıcılar Birliği üyesi olmayanlar,

-Aynı hanede ikamet etmeyenler

İSTENEN BELGELER:

-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

-“SGK Hizmet Döküm Belgesi” (kamu personeli olmadığını gösterir belge),

-Arıcılık Sertifikası,

-İkametgah İlmühaberi.