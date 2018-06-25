Mustafa Toruntay

Demokratik bir ortamda gerçekleştirdiğimiz, ülkemizin ve devletimizin bekası için oldukça önemli olan bir seçimi geride bıraktık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.

Demokratik bir ortamda gerçekleştirdiğimiz ve hiçbir şaibe olmadan çıkan sonuç üzerine yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımızın oylarıyla seçimi kazanmıştır. Artık yoluna hızlı adımlarla devam edecek olan, yeni bir yönetimle, yeni hedeflere koşacak olan bir Türkiye var. Şimdi vakit daha çok çalışma, daha çok üretme ve daha güçlü bir Türkiye yaratma vakti. Geçmişinden aldığı güçle bugünlere gelen, onlarca badire atlatıp hiçbirine boyun eğmeyen milletimiz, ülkesinin geleceği için demokratik hak olan oyunu kullanmış ve ülkesinin önünü bir kez daha açarak, içerideki ve dışarıdaki düşmanlara en güzel cevabı vermiştir.

Artık hedef 2023, artık hedef muasır medeniyetinin üzerine çıkmış bir Türkiye olmak. Kısa sürede gelecek adına büyük adımlar atacak olan ülkemiz, refah seviyesini daha da yükseltecek ve yatırımlarına ara vermeden devam edecektir. İnanıyorum ki, devletin milletle hemhal olduğu, acıyı bir, sevinci bir yaşadığı bir ortamda gücüne güç katacak olan ülkemizi bundan sonra hiçbir güç sindiremeyecektir.

Ben şahsım ve sendikam adına, gerçekleştirdiğimiz seçimin ve yeni yönetim şeklimizin güzel ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, yeni hükümetimize de başarılar diliyorum.