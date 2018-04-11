Asayiş Faaliyetleri

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce, 22 Mart 2018 günü saat 08.00'den 05 Nisan 2018 günü saat 08.00'e kadar, ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak...

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü nce, 22 Mart 2018 günü saat 08.00'den 05 Nisan 2018 günü saat 08.00'e kadar, ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda;

GBT sorgusu yapılan 209.817 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2.282’si yakalanmış; hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb. suçlardan 289 şahıs tutuklanmıştır.

48.912 oto kontrol edilmiş, çalıntı olan 52 araç bulunmuştur.

37 motosiklete, 168 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapılmıştır.

1.225 şahsa idari işlem yapılmıştır.

Ayrıca uygulamalarda;

•13 adet ruhsatlı tabanca,

•116 adet ruhsatsız tabanca,

•2 belgeli pompalı tüfek,

•44 belgesiz tüfek,

•62 adet kurusıkı silah,

•27 adet kesici ve delici alet,

•2.421 adet değişik çapta fişek,

•7.464 gram uyuşturucu madde,

•1.215 adet uyuşturucu hap,

•7.325 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.