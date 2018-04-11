  • BIST 109.253
  • Altın 180,025
  • Dolar 4,1325
  • Euro 5,1138
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C

Asayiş Faaliyetleri

»
Asayiş Faaliyetleri
Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce, 22 Mart 2018 günü saat 08.00'den 05 Nisan 2018 günü saat 08.00'e kadar, ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak...

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce, 22 Mart 2018 günü saat 08.00'den 05 Nisan 2018 günü saat 08.00'e kadar, ilimiz Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda;

GBT sorgusu yapılan 209.817 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2.282’si yakalanmış; hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık vb. suçlardan 289 şahıs tutuklanmıştır.

48.912 oto kontrol edilmiş, çalıntı olan 52 araç bulunmuştur.

37 motosiklete, 168 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapılmıştır. 

1.225 şahsa idari işlem yapılmıştır.

Ayrıca uygulamalarda;

•13 adet ruhsatlı tabanca,

•116 adet ruhsatsız tabanca,

•2 belgeli pompalı tüfek,

•44 belgesiz tüfek,

•62 adet kurusıkı silah,

•27 adet kesici ve delici alet,

•2.421 adet değişik çapta fişek,

•7.464 gram uyuşturucu madde,

•1.215 adet uyuşturucu hap,

•7.325 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara İl Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı 2. dönem toplantısı yapıldı10 Nisan 2018 Salı 15:27
  • Narkotik Suçlarla Mücadele09 Nisan 2018 Pazartesi 13:44
  • Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun09 Nisan 2018 Pazartesi 11:03
  • Duruşma Salonundan FETÖ’cü Sanıkların Firar Ettiği Haberlerine İlişkin06 Nisan 2018 Cuma 15:52
  • Narkotik Suçlarla Mücadele04 Nisan 2018 Çarşamba 12:58
  • 04 Nisan 2018 Çarşamba günü, Başkent'te trafiğe kapanacak yollar:03 Nisan 2018 Salı 19:57
  • ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİNASI ÖNÜNDE MEYDANA GELEN PATLAMA30 Mart 2018 Cuma 10:32
  • Ankara Valisi Ercan Topaca, Halk Günü’nde Vatandaşlarla Buluştu29 Mart 2018 Perşembe 14:13
  • Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri27 Mart 2018 Salı 11:47
  • Travelexpo Ankara 3.Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi Başladı23 Mart 2018 Cuma 10:57
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim