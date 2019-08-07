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1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu çamaşır suyu içen 1 yaşındaki bebek hastanelik oldu.
Asayiş 07.08.2019, 19:53
Olay Burhaniye Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 1 yaşındaki Miraç Efe K, annesi mutfakta temizlik yaparken, kova içerisinde bulunan çamaşır suyundan önce içti, ardından çamaşır suyu dolu kovayı üzerine devirdi. Fenalaşan minik bebek annesinin fark etmesi ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste bir dizi testten geçirilen minik Miraç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, her ihtimale karşı 24 saat müşahede altında kalacağı öğrenildi.(İHA)
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