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10 yaşındaki çocuk demir korkulukların üzerinde oturduğu sırada 3 metrelik yükseklikten düştü
Samsun’da, 10 yaşındaki bir kız çocuğu apartmanın çevre duvarının demir korkulukları üzerinde oturduğu sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düşmesi sonucu hastanelik oldu.
Asayiş 09.09.2019, 19:17
Samsun’da, 10 yaşındaki bir kız çocuğu apartmanın çevre duvarının demir korkulukları üzerinde oturduğu sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düşmesi sonucu hastanelik oldu.
“TUTMAK İÇİN KOŞTUK”
Olay anını anlatan çocuğun arkadaşları, “Arkadaşım duvarın demir korkulukları üzerinde oturuyordu. Birden dengesini kaybetti. Ayakları bir anda havaya kalkmaya başladı. Düşecek diye ben tutmak için koşmaya başladım ama sırt üstü düştü. Sonra ambulans çağırdık” dedi.(İHA)
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