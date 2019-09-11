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100 bin hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın
Gaziantep’in Nizip ilçesinde 100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem ve saman depolarında yangın çıktı. Alevlerin hayvanların bulunduğu bölüme sıçramaması için ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Asayiş 11.09.2019, 22:51 11.09.2019, 23:14
Gaziantep’in Nizip ilçesinde 100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem ve saman depolarında yangın çıktı. Alevlerin hayvanların bulunduğu bölüme sıçramaması için ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
(Hanifi Güzel/İHA)
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