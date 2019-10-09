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109 teröristin etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yaylalarda; kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Asayiş 09.10.2019, 11:29 09.10.2019, 11:33
109 teröristin etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, yaylalarda; kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #terörist #İÇİŞLERİ Bakanlığı
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