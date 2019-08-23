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11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
Sivas’ta 11 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Asayiş 23.08.2019, 11:36 23.08.2019, 12:01
Sivas’ta 11 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde Ankara Karayolu Adliye Kavşağında meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. B.A. yönetimindeki 38 AAJ 465 plakalı otomobil ile M.D.F. yönetiminde ki 06 EB 8458 plakalı otomobil çarpışması sonucu biri bebek 11 kişi yaralanmıştı. Görüntüler incelendiğinde kazaya sürücülerin ışıklara riayet etmemesi, kavşağa yaklaşırken hız kesmemeleri ve kontrolsüz geçiş yapmalarının neden olduğu anlaşıldı. Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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