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12 Dev Adam’ın rakibi Çekya
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milliler galip gelmesi durumunda 2. tura çıkacak.
Asayiş 04.09.2019, 10:25 04.09.2019, 10:47
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milliler galip gelmesi durumunda 2. tura çıkacak.
12 Dev Adam, Çekya karşılaşmasından galip ayrılması durumunda 2. tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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