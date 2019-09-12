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12 Dev Adam’ın rakibi Çekya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milliler galip gelmesi durumunda 2. tura çıkacak.

Asayiş 04.09.2019, 10:25 04.09.2019, 10:47
12 Dev Adam’ın rakibi Çekya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milliler galip gelmesi durumunda 2. tura çıkacak.

Çin’de düzenlenen FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 11.30’da Şanghay Oriental Spor Merkezi’nde Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında Japonya’yı 86-67’lik skorla galip ederken, ikinci karşılaşmada ise uzatmalarda ABD’ye 93-92 mağlup oldu. Rakip Çekya ise grubun ilk müsabakasında ABD’ye 88-67 yenilirken, Japonya’yı ise 89-76’lık skorla mağlup etti.

12 Dev Adam, Çekya karşılaşmasından galip ayrılması durumunda 2. tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#FIBA Dünya Kupası E Grubu #A Milli Erkek Basketbol Takımı #çekya #12 Dev Adam
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