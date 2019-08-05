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13 Yaşındaki çocuğun katil zanlısının evinin önünde gergin bekleyiş
Adıyaman’da, 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i, bıçaklayarak öldürüp daha sonra tarlaya atan katil zanlısı Murat Ç.’nin evini taşlamak isteyen vatandaşları polis ekipleri sakinleştirdi.
Asayiş 04.08.2019, 23:07
Adıyaman’da, 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i, bıçaklayarak öldürüp daha sonra tarlaya atan katil zanlısı Murat Ç.’nin evini taşlamak isteyen vatandaşları polis ekipleri sakinleştirdi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.(İHA)
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