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14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bayramın ikinci günü 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 18.08.2019, 13:35 18.08.2019, 13:44
14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bayramın ikinci günü 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 78’inci kilometresi Birecik-Halfeti yol ayrımında yaşanmıştı. Kazada iddiaya göre Abdulhakim A.’nın kullandığı otomobil, Mustafa E.’nin kullandığı 27 TJ 436 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra sürücüsü öğrenilemeyen 63 LS 647 plakalı traktöre çarpmıştı.
Seyir halindeki bir otobüs de kazaya karışmaktan son anda kurtulurken, traktörün römorkunda oturan iki kişinin yere düşmesi ve kaçarak yolun kenarına gitmesi de kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
(Hüseyin Bozkurt /İHA)
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