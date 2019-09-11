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14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis

Kayseri’de 14 yaşındaki kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 19 yaşındaki sanığa 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Asayiş 10.09.2019, 23:46 11.09.2019, 00:20
14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis

Kayseri’de 14 yaşındaki kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 19 yaşındaki sanığa 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İddiaya göre, Ocak ayında 14 yaşındaki K.B. ile 19 yaşındaki E.S. cinsel ilişkiye girdi. Kızın annesi H.B.’ye durumu anlatmasının ardından anne polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan E.S., çıkarıldığı mahkemece ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık E.S. ile avukatlar hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu.

“EVLENMEK İÇİN SÖYLEDİK, O DA TERS TEPTİ”

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık E.S., “Hiçbir şekilde kesinlikle ilişkiye girmedik. Onun ailesi çok dindardı. ‘İlişkiye girdik’ dersek evlendirirler diye düşündük. Birbirimizi çok seviyorduk, sadece evlenebilmek için ilişki olduğu tarzında böyle bir şey söyledik, o da ters tepti. Cinsel anlamda hiçbir şey olmadı, ailesi ile ağabeyleri ile kavga ettik. K.B. şimdi ailesinden korktuğu için gerçeği söyleyemiyor. Ben suçsuzum, beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, E.S.’yi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(Şeref Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Cinsel istismar #kayseri
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