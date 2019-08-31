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15 yıllık karısını öldürmüştü: Tutuklandı
Sultanbeyli’de boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldüren Ömer Y., “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüphelinin mahkeme sorgusunda, “Eşim beni aldattığı için öldürdüm, pişmanım” dedi.
Asayiş 31.08.2019, 23:16
Sultanbeyli’de boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca boynundan ve sırtından bıçaklayarak öldüren Ömer Y., “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüphelinin mahkeme sorgusunda, “Eşim beni aldattığı için öldürdüm, pişmanım” dedi.
“BENİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM”
Şüpheli savcılık ifadesinde, “Eşim Zeynep Y.’yi beni aldatmasından dolayı bir anlık sinirle öldürdüm” dedi. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli buradaki sorgusunda da, “Eşim beni aldattığı için öldürdüm, pişmanım” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.Mahkeme, Ömer Y.’nin eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.(Gamze Erdemir/İHA)
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