Son Dakika
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

17 Ağustos depreminin yıldönümünde gerçeği aratmayan tatbikat

17 Ağustos depreminin yıldönümü yaklaşırken Gaziantep AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri, UMKE, 112 ambulans, emniyet ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla göçük tatbikatı gerçekleştirildi.

Asayiş 16.08.2019, 12:07
17 Ağustos depreminin yıldönümünde gerçeği aratmayan tatbikat
banner63

17 Ağustos depreminin yıldönümü yaklaşırken Gaziantep AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri, UMKE, 112 ambulans, emniyet ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla göçük tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği saat 20.00 sularında 112 acil komuta çağrı merkezinden alınan bilgiye göre yapılan ihbarda Şehitkamil ilçesi Eydibaba Mahallesinde bulunan iki katlı binanın tamamen yıkıldığı ve içerisinde insanların olduğu bildirildi. Söz konusu ihbarın Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne ulaşması üzerine Arama ve Kurtarma ekibi derhal olay yerine yönlendirilerek izinli bütün Arama ve Kurtarma personeli göreve çağrıldı. Yine UMKE, 112 ambulans, emniyet ve itfaiye ile irtibata geçilerek koordinasyon sağlandı.

Hazır kıta ekibinin olay yerine ulaşmasıyla iki katlı binanın yıkıldığı ve mahalle sakinleri tarafından verilen ilk bilgiye göre altı vatandaşın enkaz altında olduğu anlaşıldı. AYDES sisteminden yapılan kontrolle de bilgi teyit edildikten sonra 6 vatandaşın kurtarılması için itfaiye arama kurtarma ekibi, 112 ambulansı, UMKE ekiplerinin de aktif katılımıyla tam teşekküllü arama ve kurtarma faaliyetine başlandı. Polis ekipleri tarafında alınan güvenlik önlemi ile yıkılan bina çevresinde bulunan yollar kapatılarak arama ve kurtarma ekiplerinin sağlıklı bir şekilde çalışması sağlandı. 2 buçuk saat süren kurtarma faaliyeti sonucunda altı vatandaş enkaz altından çıkarıldı.

Gerçeği aratmayan ve başarılı bir şekilde sonlandırılan tatbikat, mahalle sakinleri tarafından takdir topladı. Olası afet durumlarına karşı başarılı bir ekibin 7/24 hazırda bulunmasının güven verdiğini belirten vatandaşlar tüm ekibe teşekkür etti.

(İHA)
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ağustos 2019
İmsak 04:19
Güneş 05:54
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:52
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@