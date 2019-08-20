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18 kişilik minibüsten 54 mülteci çıktı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde durdurulan bir minibüs içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 54 mülteci yakalandı.

Asayiş 20.08.2019, 15:11 20.08.2019, 17:53
18 kişilik minibüsten 54 mülteci çıktı
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde durdurulan bir minibüs içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 54 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Koruoba köyü sahilinde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Durdurulan 18 koltuklu minibüsten yabancı uyruklu 54 mülteci çıktı.

Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, minibüs şoförü ise insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

(İHA)

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