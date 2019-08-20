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18 kişilik minibüsten 54 mülteci çıktı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde durdurulan bir minibüs içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 54 mülteci yakalandı.
Asayiş 20.08.2019, 15:11 20.08.2019, 17:53
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde durdurulan bir minibüs içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 54 mülteci yakalandı.
Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, minibüs şoförü ise insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.
(İHA)
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