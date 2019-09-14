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2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

İzmir’in Konak ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 14.09.2019, 13:13 14.09.2019, 13:20
2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

İzmir’in Konak ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir’in Konak ilçesinde bugün sabah saatlerinde bir otomobil ile çöp kamyonunun çarpışması sonunda 2 vatandaş hayatını kaybetmiş, 2 vatandaş da yaralanmıştı. Şair Eşref Bulvarı’nda meydana gelen feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Vedat Toka idaresindeki 35 TGR 87 plakalı otomobilin, o sırada karşı şeride geçmekte olan Raşit Başak idaresindeki 35 ERV 74 plakalı Konak Belediyesi çöp kamyonuna çarpması kameralarca anbean görüntülendi. Hızı oldukça fazla olduğu görülen otomobilin içinde yer alan iki kişi kazada hayatını kaybetti.

OLAY GEÇMİŞİ

İzmir’in Konak ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. İddiaya göre, Vedat Toka idaresindeki 35 TGR 87 plakalı otomobil, Şair Eşref Bulvarı’nda süratle seyir halindeyken Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi’nden karşı şeride geçmek isteyen Raşit Başak idaresindeki 35 ERV 74 plakalı Konak Belediyesi çöp kamyonu ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Vedat Toka ve yanında bulunan henüz kimliği belirsiz kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çöp kamyonu içerisinde bulunan personelden Murat M. ve Erkan S. ise yaralandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#trafik kazası #konak #izmir
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