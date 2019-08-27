2 kişinin öldüğü vinç kazası göz göre göre gelmiş
Bursa’da iki kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasının detayları mahkemede ortaya çıktı. Tututlu yargılanan vinç operatörü, vinci kurdukları yerin sıkıntılı olduğunu itiraf etti.
Bursa’da iki kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasının detayları mahkemede ortaya çıktı. Tututlu yargılanan vinç operatörü, vinci kurdukları yerin sıkıntılı olduğunu itiraf etti.
26 Mayıs Pazar günü, Yalova yolu üzerindeki bir otelin camlarını temizlemek için gelen Soner Oğuz ve Adil Demir, vincin sepetine bindi. Binanın en tepesine kadar yükselen vincin sepetinde bulunan Oğuz ve Demir, camları silmeye başladı. Kısa süre sonra, vincin bağlı bulunduğu kamyonun dengesi bozuldu. Vinç büyük bir gürültüyle 30 metre yükseklikten devrildi. Yapılan kontrollerde Oğuz ve Demir’in hayatını kaybettiği belirlenirken, gözaltına alınan vinç operatörü Ali A. tutuklandı.
“VİNCİ KURACAĞIMIZ YER SIKINTILIYDI”
“OTELİN DIŞ CAMLARININ TEMİZLİĞİ İÇİN SONER İLE ANLAŞTIM”
Tutuksuz yargılanan otel sahibi 5 çocuk babası Mehmet A. ise, “Geride kalanlara Allah sabır versin. Otelin dış camlarının temizliği için Soner ile anlaştım. Sıkıntı olmaması için sözleşme yapmıştım. Kendisiyle anlaşırken tam donanımlı vinç olduğunu söylediler. Bu iş beni insanî boyuttan üzmüştür. Vincin düştüğünü söylediklerinde hemen olay yerine geldim. 2 kişinin vefat ettiğini gördüm. Biz vinçten anlamıyoruz. O yüzden sözleşmede gerekli şartları sunmuştuk. Kazanın olacağını bilseydim böyle işe girmezdim” diye konuştu.
Soner Oğuz’un eşi Aynur Oğuz ve Adil Demir’in eşi Nazlı Demir ise sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.
Mahkeme heyeti eksikliklerin tamamlanmasına ve Ali A.’nın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.(İHA)
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