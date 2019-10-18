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2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

Asayiş 18.10.2019, 13:28 18.10.2019, 13:35
2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#etkisiz #terörist #pkk #msb
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