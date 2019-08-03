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20 gün önce baba olmuştu, uzman çavuş şehit düştü
Mardin’de bir üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Elazığlı uzman çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit oldu. 20 gün önce baba olan şehidin acı haberi ailesine verildi.
Asayiş 02.08.2019, 23:41 02.08.2019, 23:57
Mardin’de bir üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Elazığlı uzman çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit oldu. 20 gün önce baba olan şehidin acı haberi ailesine verildi.
Alınan bilgiye göre, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki üs bölgesinde terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 3 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerden Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
(Şemsettin Aydoğdu/İHA)
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