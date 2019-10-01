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20 şüpheli hakkında 11 ilde gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 9’u aktif görevde 20 şüpheli hakkında 11 ilde gözaltı kararı verildi.

Asayiş 01.10.2019, 09:00 01.10.2019, 09:20
20 şüpheli hakkında 11 ilde gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 9’u aktif görevde 20 şüpheli hakkında 11 ilde gözaltı kararı verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #Hava Kuvvetleri Komutanlığı #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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