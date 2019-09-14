20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı
Bursa’da yed-i emin deposunda 20’den fazla aracın yanarak zarar gördüğü yangının, otoparkın yanındaki boş alana atılan süngerler yüzünden çıktığı belirlendi. Polis ekipleri süngerleri atarak ateşe veren şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
Bursa’da yed-i emin deposunda 20’den fazla aracın yanarak zarar gördüğü yangının, otoparkın yanındaki boş alana atılan süngerler yüzünden çıktığı belirlendi. Polis ekipleri süngerleri atarak ateşe veren şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için harekete geçti. Otopark sahibi Sinan Çelik’in ifadesini olay yerinde aldı. Polislere yangının çıktığı anı anlatan Çelik, "Yan taraftaki boş yere sünger atıyorlar, onların hurdalarını çıkarmak isteyen hurdacılar süngerleri ateşe veriyor. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek araçlara ulaştı. Daha duman havaya yükselmeden kısa sürede araçları kapladı. Araçlar hurdaydı, ama faal olarak çalışanlar da vardı. Bazı araçlar tamamen yanarken, bazılarının sadece arka tarafları yandı" dedi.
Güvenlik kameralarını incelemeye devam eden polis, süngerleri ateşe veren kimliği meçhul kişi veya kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.(İHA)
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