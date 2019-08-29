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22 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.
Asayiş 29.08.2019, 09:33 29.08.2019, 10:14
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı.
Alınan bilgiye göre; fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna ait ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, söz konusu tekneyi Badavut mevkii açıklarında durdurdu.
Teknedeki 4’ü çocuk, 3’ü kadın olmak üzere 22 göçmeni yakalayan ekipler, 22 Afgan göçmen hakkında yasal işlem başlattı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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