29 ilde terör örgütü PKK operasyonu

İçişleri Bakanlığı operasyonlarla ilgili şu açıklamaları yaptı : Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir.

(İHA)