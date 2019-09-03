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3 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı var
Kayseri’de işçi servisinin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı.
Asayiş 04.09.2019, 09:37 04.09.2019, 10:11
Kayseri’de işçi servisinin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir semtinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Bir aracın takla attığı kaza yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza sonrasında olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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