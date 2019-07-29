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3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs, çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilerek aşağıya indirildi.

Asayiş 29.07.2019, 22:24 29.07.2019, 22:48
3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs, çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezer İ. adlı şahsın 3 katlı binanın çatısına çıktığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın altına tedbir amaçlı kurtarma çadırı açarak önlem aldı. Polis ekipleri de yoldan geçen araçlara ve kalabalığa sık sık uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin ve vatandaşların yaklaşık 1 saat süren zorlu ikna çabalarının ardından şahıs çatıdan indirilerek, sağlık 112 ekiplerince sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

(İHA)

#3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi #Ordunun Altınordu ilçesi
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