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3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."denildi

Asayiş 16.09.2019, 09:50 16.09.2019, 10:03
3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."denildi

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#hava harekatı #terörle mücadele #gara bölgesi #msb
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