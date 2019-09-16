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3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."denildi
Asayiş 16.09.2019, 09:50 16.09.2019, 10:03
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."denildi
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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