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31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük iddialarına 3 ayrı dava

31 Mart Yerel Seçimleri’nde sandıklarda seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı.

Asayiş 25.09.2019, 15:56 25.09.2019, 16:38
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük iddialarına 3 ayrı dava

31 Mart Yerel Seçimleri’nde sandıklarda seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı.

Hazırlanan iddianamelerde, Kadıköy ve Ataşehir’de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında “görevi ihmal” suçundan 1’er yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca iddianamede Kadıköy’de kurulan bir sandıkta seçmen olarak kayıtlı olan bir kişinin vefat etmesine rağmen seçmen listesinde adının karşılığına imza atılıp oy kullanıldığı anlatıldı.

Yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Kadıköy ve Ataşehir’de kurulan sandıklarda görev yapan sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında 3 ayrı iddianame düzenlendi.

ÖLÜ BİR KİMSE ADINA OY KULLANMA İDDİASI

Kadıköy’de kurulan sandıklara ilişkin hazırlanan 1.iddianamede, 31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy’de kurulan bir sandıkta seçmen olarak kayıtlı olan bir kişinin vefat etmesine rağmen seçmen listesinde adının karşılığına imza atılıp oy kullanıldığı anlatıldı. Seçim evrakı içeriği ve toplanan delillere göre 5 şüphelinin sandıkta kimlik kontrolüne ilişkin görevi ihmal ederek kayıtlı olmayan bir kişinin oy kullanmasına sebep oldukları belirtildi.

TOPLAMDA 8 SANDIKTA 50 OY KAYBI İDDİASI

Kadıköy 4 sandıkta 16 adet oy pusulasının kayıp olduğunun kaydedildiği 2. iddianamede, seçim sonuç tutanaklarında Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ait 55 oyun Demokrat Parti hanesine yazıldığı, şüphelilerin savunmalarında suç kastıyla hareket etmedikleri vurgulanırken, 19 şüpheli olarak yer aldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan 3. iddianamede ise, Ataşehir’de 4 sandıkta toplamda 34 geçersiz oy pusulasının kaybolduğu anlatıldı. 17 şüphelinin yer aldığı iddianamede, şüphelilerin savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri kaydedildi.

Savcılık, 3 iddianamede toplamda 41 şüphelinin ‘görevi ihmal’ suçundan 3’er aydan 1’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianameler gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(Gamze Erdemir/İHA)

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