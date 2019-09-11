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4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
Bursa’nın Karacabey ilçesinde kavşaktan karşı yola geçiş yapmak isteyen otomobille, ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyon çarpıştı. Demir plaka yüklü kamyon takla atarken çarptığı otomobil ise bariyerlere saplandı. 4 kişinin ağır yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Asayiş 11.09.2019, 19:15
Bursa’nın Karacabey ilçesinde kavşaktan karşı yola geçiş yapmak isteyen otomobille, ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyon çarpıştı. Demir plaka yüklü kamyon takla atarken çarptığı otomobil ise bariyerlere saplandı. 4 kişinin ağır yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Öte yandan dehşete düşüren kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettiği, hız kesmeyen kamyon ile çarpışarak savrulduğu sunta plaka yüklü kamyonun ise direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı görülüyor. Yaralıların kimlik bilgilerini tespit etmeye çalışan
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.(Alper Tüydeş/İHA)
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