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4 terörist Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı:"Son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırmıştır. Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda 3’ü erkek, 1’i kadın olmak üzere toplam 4 terörist Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olmuştur."

Asayiş 22.08.2019, 21:12 23.08.2019, 10:11
4 terörist Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı:"Son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırmıştır. Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda 3’ü erkek, 1’i kadın olmak üzere toplam 4 terörist Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olmuştur."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#güvenlik #asayiş #Habur Sınır Kapısı #İÇİŞLERİ Bakanlığı
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