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4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle tüfekten çıkan saçmaların alnına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Asayiş 14.09.2019, 20:23
4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı
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Adana’nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle tüfekten çıkan saçmaların alnına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Ağlıboğaz Mahallesi Kısmet Sokak’taki ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. adlı küçük çocuk evde oynarken sebebi bilinmeyen bir şekilde alnına evde bulunan bir tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Küçük çocuğun annesi ve yakınları yaralanan E.Y.’yi hemen Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdı. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Emre Bozdemir/İHA)
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