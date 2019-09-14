Son Dakika
4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı
Adana’nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle tüfekten çıkan saçmaların alnına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Asayiş 14.09.2019, 20:23
Olay, Ağlıboğaz Mahallesi Kısmet Sokak’taki ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. adlı küçük çocuk evde oynarken sebebi bilinmeyen bir şekilde alnına evde bulunan bir tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Küçük çocuğun annesi ve yakınları yaralanan E.Y.’yi hemen Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdı. Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Emre Bozdemir/İHA)
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:21
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:08
|Yatsı
|20:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Sivasspor
|4
|5
|7. Trabzonspor
|3
|5
|8. Ankaragücü
|3
|5
|9. Beşiktaş
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Başakşehir
|4
|4
|13. Malatyaspor
|3
|3
|14. Konyaspor
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Keçiörengücü
|4
|8
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Fatih Karagümrük
|3
|7
|5. Altay
|4
|7
|6. Bursaspor
|3
|6
|7. Balıkesirspor
|4
|6
|8. Adana Demirspor
|3
|5
|9. Altınordu
|4
|4
|10. Adanaspor
|3
|4
|11. Osmanlıspor
|3
|4
|12. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Menemen Belediyespor
|3
|4
|15. İstanbulspor
|3
|2
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|4
|7
|8. Everton
|4
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Crystal Palace
|5
|7
|12. Norwich City
|5
|6
|13. Burnley
|5
|5
|14. Sheffield United
|5
|5
|15. Brighton
|5
|5
|16. Bournemouth
|4
|4
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|4
|9
|2. Real Madrid
|4
|8
|3. Athletic Bilbao
|4
|8
|4. Sevilla
|3
|7
|5. Real Sociedad
|4
|7
|6. Levante
|4
|6
|7. Villarreal
|4
|5
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Deportivo Alaves
|3
|5
|10. Barcelona
|3
|4
|11. Granada
|3
|4
|12. Valencia
|3
|4
|13. Celta de Vigo
|3
|4
|14. Real Valladolid
|3
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Real Betis
|3
|3
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız