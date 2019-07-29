Flaş HaberSiirt’te 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Son Dakika
41 Astsubay Hakkında Gözaltı Kararı
Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verilirken, 16 şüpheli yakalandı.
Asayiş 29.07.2019, 09:04 29.07.2019, 14:20
Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verilirken, 16 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; Ankara ilinde kurulu bulunan umuma açık sabit hatlardan FETÖ silahlı terör örgütünün sivil mahrem imamları tarafından aranmak suretiyle örgütsel iletişim kurdukları değerlendirilen ve haklarında soruşturma başlatılan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olan Astsubay rütbesindeki 41 şüpheli hakkında bugün itibarıyla yakalama ve gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 16 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmekte.
(İHA)
34°
açık
Namaz Vakti 29 Temmuz 2019
|İmsak
|03:54
|Güneş
|05:37
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:54
|Akşam
|20:13
|Yatsı
|21:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0