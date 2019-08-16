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45 göçmeni kamyonet kasasında Fethiye’ye getiren 4 organizatör tutuklandı

İstanbul’da para karşılığı anlaştıkları 45 kaçak göçmeni, yurt dışına kaçırma vaadiyle kamyonet kasasında Fethiye’ye getiren dört organizatör tutuklandı.

Asayiş 16.08.2019, 18:48
45 göçmeni kamyonet kasasında Fethiye’ye getiren 4 organizatör tutuklandı

İstanbul’da para karşılığı anlaştıkları 45 kaçak göçmeni, yurt dışına kaçırma vaadiyle kamyonet kasasında Fethiye’ye getiren dört organizatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Fethiye KOM ve GİM Grup Amirliği ekiplerince yürütülmekte olan çalışmalar neticesinde İstanbul’dan hareket ederek, buradan almış olduğu yabancı uyruklu kişileri yasa dışı yollarla yurt dışına göndermek amacıyla Fethiye’ye geldiği değerlendiren 3 araç alınan tedbirler neticesinde gece geç saatlerde durduruldu. Araçlarda yapılan kontroller neticesinde kapalı kasa kamyonet tipi araç içerisinde 10 Filistin, 21 İran ve 14 Irak uyruklu olmak üzere toplam 45 kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi.

Kaçak göçmenleri taşıyan araç şoförleri K.Ç. ve K.M. ile bu araçlara öncülük yapan Ç.İ.ve O.K isimli şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından ‘Göçmen kaçakçılığı yapmak’ suçu kapsamımda mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)
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