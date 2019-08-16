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45 göçmeni kamyonet kasasında Fethiye’ye getiren 4 organizatör tutuklandı
İstanbul’da para karşılığı anlaştıkları 45 kaçak göçmeni, yurt dışına kaçırma vaadiyle kamyonet kasasında Fethiye’ye getiren dört organizatör tutuklandı.
Asayiş 16.08.2019, 18:48
İstanbul’da para karşılığı anlaştıkları 45 kaçak göçmeni, yurt dışına kaçırma vaadiyle kamyonet kasasında Fethiye’ye getiren dört organizatör tutuklandı.
Kaçak göçmenleri taşıyan araç şoförleri K.Ç. ve K.M. ile bu araçlara öncülük yapan Ç.İ.ve O.K isimli şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından ‘Göçmen kaçakçılığı yapmak’ suçu kapsamımda mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.(İHA)
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