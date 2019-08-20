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5 bin yıllık ! Piyasa değeri ise 5 milyon dolar

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık İbranice el yazması kitap ele geçirildi.

Asayiş 20.08.2019, 17:33 20.08.2019, 17:53
5 bin yıllık ! Piyasa değeri ise 5 milyon dolar
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Malatya’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık İbranice el yazması kitap ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Malatya’nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi yakınlarında tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir otomobile operasyon düzenlendi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda İbranice yazılı 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin bulunduğu el yazması kitap ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserin piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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