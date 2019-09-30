5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun kazası kamerada
İznik’te traktörün römorkuna arkadan çarptıktan sonra hakimiyetini kaybeden kamyonun yol kenarında bekleyen 2’si çocuk 5 kişiyi altına alıp markete daldığı dehşet anları güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
İznik’te traktörün römorkuna arkadan çarptıktan sonra hakimiyetini kaybeden kamyonun yol kenarında bekleyen 2’si çocuk 5 kişiyi altına alıp markete daldığı dehşet anları güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Kaza, İznik’in Boyalıca köyünde meydana geldi. İznik istikametinden gelmekte olan 16 JDS 76 plakalı kamyonun sürücüsü İsmail Güney (37) Boyalıca köyü Atatürk Caddesi’nde önünde seyreden traktöre çarptı. Rotu kırılan kamyon karşı şeritte bekleyen Hatice G. (50), Nerman D. (40), Seda A. (25), ve çocukları Mustafa A., Tenzile A.’ya çarptı ardından da markete daldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kazanı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde kontrolü kaybeden kamyonun market önünde bulunan 5 kişiye çaprak markete daldığı görülüyor.(İHA)
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