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5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Asayiş 22.09.2019, 10:30 22.09.2019, 22:37
5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

(İHA)

#5 terörist #İÇİŞLERİ Bakanlığı #Siirt Pervari
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