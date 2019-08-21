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50 metreden dere kenarına düştü

Ankara’da bir kolu ve bir bacağı protez olan kişi, arkadaşlarıyla oturduğu sırada 50 metrelik uçurumdan dere kenarına düştü. Protezleri kırılan şahıs, yaklaşık iki saat süren kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Asayiş 21.08.2019, 09:09 21.08.2019, 09:14
50 metreden dere kenarına düştü

Ankara’da bir kolu ve bir bacağı protez olan kişi, arkadaşlarıyla oturduğu sırada 50 metrelik uçurumdan dere kenarına düştü. Protezleri kırılan şahıs, yaklaşık iki saat süren kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, saat 22.00 sularında Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Hacıkadın Deresi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kolu ve bir bacağı protez olan Abdullah A., arkadaşıyla birlikte gittiği dere kenarındaki yamaçta otururken dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Dere kenarına düşen ve protezleri kırılan Abdullah A., düştüğü yerde mahsur kaldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek kurtarma operasyonu başlatan ekipler, dereyi geçerek Abdullah A.’nın bulunduğu noktaya ulaştı.

“Bırakın öleyim”

Bulunduğu yerden sedye ile ambulansa taşınan Abdullah A., kurtarma ekiplerine, “Anneme haber vermeyin” ve “bırakın öleyim” dedi.

Yaklaşık iki saat süren kurtarma operasyonu ile bulunduğu yerden kurtarılan Abdullah A., ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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